Covid Abruzzo, tornano a salire i nuovi casi: sono 438. Tre i decessi. Peggiora l’Aquilano

PESCARA, 4 aprile – Tornano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo: 438 quelli accertati nelle ultime 24 ore. E’ il dato più alto delle ultime due settimane. Sono emersi dall’analisi di 4.999 tamponi: è risultato positivo l’8,76% dei campioni. Tre i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.169. Aumentano lievemente i ricoveri. Peggiora in particolare la provincia dell’Aquila, dove l’incidenza torna a salire in modo significativo e arriva a 225, a fronte di una soglia di allarme fissata a 250.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 mesi e 99 anni. Le località con più nuovi casi sono Avezzano (53) e L’Aquila (35); 23 i contagi recenti a Pescara. A livello provinciale l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (191), seguito dal Teramano (96), dal Chietino (88) e dal Pescarese (53).

A livello regionale torna a salire l’incidenza settimanale dei nuovi casi per 100mila abitanti, dopo giorni in costante calo: al momento è a quota 158, comunque lontana dalla soglia di allarme.

In aumento gli attualmente positivi, che sono 10.728 (+429): 585 pazienti sono ricoverati in area medica (+12) e 69 in terapia intensiva (-2), mentre gli altri 10.074 sono in isolamento domiciliare (+419). I guariti delle ultime ore sono solo sei (totale 53.697).