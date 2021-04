Covid Abruzzo, vaccini: al via le prenotazioni per la fascia di età 60-69 anni

PESCARA, 19 aprile – Al via in Abruzzo le prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19 riservate alle persone di età compresa tra 60 e 69 anni. Sarà aperta dalla mezzanotte, infatti, la piattaforma Poste per la prenotazione dei nati tra il 1952 e il 1961. Lo comunica l’Assessorato alla Salute.

Il sistema è raggiungibile attraverso i banner che verranno pubblicati sul portale della Regione e sul sito tematico sanita.regione.abruzzo.it, oppure al link diretto https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Come per la precedente fascia di età, sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o contattando il numero verde 800.009966.