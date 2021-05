Covid, Abruzzo verso zona bianca: possibile stop a coprifuoco e riapertura totale dal 7 giugno

PESCARA, 17 maggio – Se il trend delle ultime settimane dovesse essere confermato e se non si assisterà ad un nuovo peggioramento, l’Abruzzo potrebbe passare in zona bianca dal 7 giugno. Stando alla road map esaminata dalla cabina di regia nazionale presieduta dal premier Mario Draghi e alla quale ha partecipato anche il Cts, dal primo giugno dovrebbero entrare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 giugno, sempre che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni resti quello attuale, potrebbe toccare all’Abruzzo, insieme a Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento, tra cui utilizzo della mascherina e distanziamento interpersonale. Non c’è, invece, il coprifuoco. In Abruzzo l’incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti, in costante calo, è a 54: la soglia al di sotto della quale scatta la zona bianca è 50.

Nonostante la zona bianca rappresenti, di fatto, una riapertura totale, restano comunque sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese.