Covid, al via lo screening di massa a Pescara: ecco come prenotare il tampone gratuito

PESCARA, 8 dicembre – Al via lo screening di massa per la prevenzione da Covid-19 promosso dalla Regione Abruzzo e organizzato dalla Asl di Pescara. Le operazioni sono rivolte a tutti i cittadini con più di sei anni residenti nel territorio comunale di Pescara. Le attività prenderanno il via l’11 gennaio e andranno avanti fino al 21. Il tampone è gratuito. E’ obbligatorio prenotarsi sul sito del Comune (CLICCA QUI), a partire dalle ore 15 di oggi, venerdì 8 gennaio.

DOVE

Pattinodromo ex Gesuiti, v. Maestri del lavoro, 27

Lunedì-domenica h. 14.30-18.30

Stazione di Porta Nuova, p.zza E. Berlinguer

Lunedì-domenica h. 14.30-18.30

Sabato-domenica h. 09.00-13.00

Pescara Fiere, v. Tirino, 431

Lunedì-domenica h. 14.30-18.30

Sabato-domenica h. 09.00-13.00

CHI

Tutti i cittadini residenti o domiciliati a Pescara, purché di età superiore ai 6 anni.

Non possono partecipare al programma di screening coloro che:

– manifestano sintomi di infezione da Covid-19, sono in quarantena o in isolamento;

– risultano già affetti da malattia o sono ricoverati in case di riposo, case di cura e strutture residenziali;

– gli operatori sanitari sottoposti a screening della Asl;

– hanno prenotato un tampone;

– si sono già sottoposti al test e risultano in attesa di risposta.

QUANDO

Dal lunedì 11 gennaio a giovedì 21.

COSA

L’esame è un test rapido dell’antigene, di tipo nasofaringeo, che richiede pochissimo tempo per essere effettuato ed è generalmente poco fastidioso. In ogni sede designata sarà presente un volontario per l’accoglienza del paziente, un team di prelievo, un operatore sanitario per prelevare il campione e un assistente per processarlo, un amministrativo per la registrazione dei dati. Il personale è dotato di strumenti di protezione individuale.

COME

Prenotando on line a partire dalle ore 15.00 di venerdì 8 gennaio, sul sito del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it), cliccando su “Screening della popolazione”, da dove scaricare e compilare il modulo di consenso da portare con sé nella sede prescelta per il test muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità. Una volta effettuati il test e la registrazione, il cittadino deve recarsi al proprio domicilio dove rimarrà per tre ore trascorse le quali, in mancanza di apposita comunicazione, può considerarsi negativo e potrà uscire. Solo in caso di positività il paziente viene contattato telefonicamente, o con sms o attraverso una mail dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, disponendo l’isolamento e un test di conferma molecolare che, se ancora positivo, attiverà le procedure per le fasi successive.

PERCHE’

Lo screening ha l’obiettivo di testare il maggior numero possibile di cittadini per individuare coloro che sono positivi al Covid-19 e poterli isolare dal contesto sociale, ottenendo in tal modo un abbassamento della curva dei contagi e un quadro preciso della situazione su tutto il territorio. Il tampone è gratuito.