Covid, ancora casi nelle scuole di Pescara: salgono a 60 le classi in quarantena

PESCARA, 28 gennaio – Aumentano, a Pescara e in provincia, i casi di Covid-19 nelle scuole. Al momento, soprattutto nel capoluogo adriatico, ma anche in alcune località del Pescarese, complessivamente sono in quarantena sessanta classi di istituti di ogni ordine, per un totale di oltre 1.200 persone.

La situazione più delicata si registra proprio a Pescara, dove negli ultimi giorni il virus sta circolando rapidamente: 33 i contagi oggi e 52 ieri, per un totale di 719 dal primo gennaio. In città ci sono casi di Covid-19 e classi in quarantena in otto istituti comprensivi su dieci. Nelle ultime ore sono finiti in isolamento fiduciario anche gli alunni di una seconda media della ‘Tinozzi’, del comprensivo 8.

A questi numeri si aggiungono quelli delle scuole superiori, dove pure si registrano casi di positività tra alunni e docenti.