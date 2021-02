Covid, aumentano i ricoveri: l’ospedale di Pescara non ha più posti. Pazienti trasferiti all’Aquila

PESCARA, 3 febbraio – Al completo il Covid Hospital di Pescara, struttura realizzata in tempi record in primavera per far fronte all’emergenza sanitaria. E’ in corso, già da ieri, il trasferimento di parte dei pazienti, che al momento vengono portati all’ospedale dell’Aquila. In aumento, infatti, i ricoveri nella struttura pescarese: i posti che si liberano con le dimissioni vengono rapidamente occupati. Tanti, in queste ore, gli accessi in pronto soccorso da parte di soggetti che necessitano di ricoveri.

“Aumentano gli arrivi di persone con insufficienza respiratoria – afferma il direttore delle Malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti – e questo elemento conferma il peggioramento della situazione”.

Pescara e l’intera area metropolitana sono la zona più colpita nelle ultime settimane, con i numeri dei nuovi casi in crescita giorno dopo giorno. Solo nel capoluogo adriatico dal primo gennaio ad oggi si registra una media di oltre 30 contagi al giorno.