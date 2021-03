Covid, boom di contagi: anche Montazzoli finisce in zona rossa

PESCARA, 10 marzo – Il comune di Montazzoli, nel Chietino, finisce in zona rossa a causa del rapido aumento dei casi di Covid-19. Lo prevede un’ordinanza firmata in serata dal governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Il provvedimento sarà in vigore per sette giorni a partire dalla mezzanotte. Con il provvedimento regionale, vengono applicate sul territorio le misure prevista per le zone rosse dal Dpcm del 2 marzo.

All’origine dell’ordinanza c’è la nota del referente sanitario regionale, il quale evidenzia che “l’analisi dei dati epidemiologici relativi all’infezione Sars-coV2 nel Comune di Montazzoli ha registrato negli ultimi 14 giorni, su una popolazione di 907 abitanti, il riscontro di n.31 casi totali (n.casi/popolazione =3.42). Si segnala – si legge – che 30 dei casi totali si sono registrati nell’ultima settimana di osservazione (3-9 marzo)”.

Anche la Asl Lanciano Vasto Chieti, in una relazione, suggerisce “alla luce del dato epidemiologico sopra evidenziato, di considerare eventuali misure di contenimento e limitazione degli spostamenti da e per il comune di Montazzoli, almeno in attesa del completamento dello screening virologico in corso sulla popolazione locale”.

Salgono così a 34 i comuni abruzzesi in cui al momento sono in vigore maggiori restrizioni. L’unico a cui si applicano le misure previste dal Dpcm in vigore è Montazzoli. Per gli altri 33 – 14 nel Pescarese, nove nel Chietino, sette nell’Aquilano e tre nel Teramano – valgono le misure simili, ma meno restrittive, disposte dal governatore con apposita ordinanza.