Covid, contagi in aumento: il sindaco di Chieti chiude tutte le scuole

CHIETI, 12 febbraio – Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha predisposto un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado (nido comunale, scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media) a partire dalla giornata di domani, sabato 13 febbraio, fino al 27 febbraio compreso. Il personale amministrativo e non docente resta operativo nelle sedi scolastiche. Una decisione condivisa con il tavolo di monitoraggio della Prefettura, a fronte della riunione avuta stamane.

“Si tratta di una misura che reputo necessaria a fronte dell’innalzamento della situazione dei contagi nella nostra città, ma soprattutto nell’area metropolitana di cui Chieti è parte integrante – dice Ferrara – Oggi abbiamo un numero di positivi pari a 79 e 60 quarantene, riferiti alla giornata di ieri, in questi giorni i contagi stanno crescendo e sono per la maggior parte asintomatici o paucisintomatici, cioè sono infetti ma senza sintomi. La nostra provincia è seconda solo a Pescara per incidenza del virus, un indice che affiora da una ricerca di Riccardo Persio, un dottorando che dall’inizio della pandemia misura le statistiche e ci pone 98esimi nella classifica delle 107 province con un numero di contagi pari a 233.6 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della Pandemia Chieti ha avuto in tutto 1.478 casi e 35 vittime, stando alla relazione Asl che data 7 febbraio, sono comunque numeri che letti insieme ci dicono che questo è un momento delicatissimo”.

“Per evitare la terza ondata bisogna prendere il coraggio fra le mani e fare ognuno la sua parte. Nelle scuole si stanno manifestando contagi eterogenei, cosa che ci porta a intuire che non sono un cluster, bensì che il virus arriva da fuori dagli ambienti scolastici, dove, però, rischia di propagarsi se non prendiamo in mano la situazione”, conclude.