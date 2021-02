Covid, contagi in aumento: sei comuni della provincia dell’Aquila finiscono in zona rossa

L’AQUILA, 23 febbraio – Dopo le province di Pescara e di Chieti, altri sei comuni abruzzesi finiscono in zona rossa per effetto di un’ordinanza del governatore Marco Marsilio. Sono tutti nell’Aquilano: Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi. A renderlo noto è lo staff del presidente di Regione.

In tutti e sei i casi, negli ultimi giorni si registra un aumento dei contagi e proprio per questo gli esperti del Gruppo tecnico scientifico regionale hanno ritenuto necessario introdurre maggiori restrizioni. La decisione è stata condivisa anche con le amministrazioni locali. Il provvedimento sarà in vigore da giovedì 25 febbraio a domenica 7 marzo.