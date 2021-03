Covid, controlli dei Nas nei bar di ospedali e case di cura abruzzesi: irregolarità in 10 su 13

PESCARA, 2 marzo – I Carabinieri del Nas di Pescara hanno ispezionato 13 bar situati nei presidi ospedalieri e nelle case di cura di tutto l’Abruzzo. In dieci casi sono state rilevate irregolarità e carenze igienico sanitarie che hanno comportato sanzioni amministrative per complessivi 10mila euro e provvedimenti prescrittivi da parte delle Asl.

Le ispezioni rientravano nell’ambito di una più ampia campagna promossa a livello nazionale dai Carabinieri per la tutela della salute in strutture pubbliche e private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti Covid.

I militari del Nas di Pescara, inoltre, hanno ispezionato una trattoria che nonostante i divieti imposti dalle ordinanze locali, effettuava servizio al tavolo per la cena. I Nas e i Carabinieri di Montesilvano hanno accertato che fra i clienti vi erano molti autotrasportatori, usciti dall’autostrada A14, nel tratto pescarese. Il ristoratore è stato sanzionato per violazione alle norme covid ed è stata inoltrata una segnalazione all’ufficio territoriale del Governo per l’adozione di misure più severe in caso di recidiva.