Covid, domani la manifestazione #ioapro: in Abruzzo ristoratori e baristi si defilano dalla protesta

PESCARA, 14 gennaio – Alla vigilia della manifestazione #ioapro organizzata per domani in tutta Italia con un tam tam sui social network, sembra che ristoratori e baristi abruzzesi non aderiranno alla protesta che prevede l’apertura dei locali al pubblico senza attenersi agli orari previsti dal Dpcm in vigore. Le associazioni di categoria del settore, che nulla hanno a che fare con l’organizzazione dell’iniziativa, non hanno ricevuto segnalazioni particolari.

Anche i principali gruppi di ristoratori sottolineano che l’orientamento prevalente è quello di non aderire: “una manifestazione di questo tipo – dicono – espone a rischi e risolverebbe poco”. Non è escluso, comunque, che qualcuno decida all’ultimo momento di aderire alla protesta, in modo estemporaneo. Non manifesteranno, si apprende, neppure le attività della zona di piazza Muzii a Pescara, distretto food and beverage più grande d’Abruzzo. Massima attenzione anche da parte delle forze dell’ordine, che stanno monitorando il territorio.

Intanto alcuni operatori dei locali pescaresi stanno condividendo sui social una grafica contenente l’immagine di un bambino con un bicchiere di carta e la scritta “Senza l’asporto cosa gli riporto?”, per protestare contro il possibile divieto di vendita con asporto dalle ore 18. A Pescara, nei giorni scorsi, soprattutto durante le festività natalizie, nonostante il divieto di consumare cibi e bevande all’aperto dopo le 18, non sono mancati gli aperitivi nelle vie dei locali, con inevitabili assembramenti.