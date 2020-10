Covid, è ancora record in Abruzzo: 252 nuovi casi. Cinque morti in un giorno, mai così tanti da maggio

PESCARA, 21 ottobre – Con 252 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato in regione dall’inizio dell’emergenza, salgono complessivamente a 6.786 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. E sale anche il numero dei decessi: 5 i morti registrati tra ieri e oggi, con il numero complessivo dei decessi che arriva a 500. Era da maggio che non c’erano così tanti morti in un solo giorno.

Dei nuovi casi, di età compresa tra 3 mesi e 91 anni, 104 sono riferiti alla sola provincia dell’Aquila e ben 148 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 42, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo.

Le cinque persone decedute sono un 71enne e un 86enne della provincia dell’Aquila, una 88enne e una 82enne della provincia di Chieti, un 66enne della provincia di Teramo.

Nel numero totale dei casi positivi sono compresi anche 3195 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3091 (+246 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 253175 test (+3133 rispetto a ieri).

212 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 14 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2865 (+245 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 1536 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+104 rispetto a ieri), 1424 in provincia di Chieti (+31), 2285 in provincia di Pescara (+53), 1426 in provincia di Teramo (+54), 52 fuori regione (+4) e 63 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

36 NUOVI CASI A L’AQUILA CITTA’, 41 TRA PESCARA E MONTESILVANO

Ancora una volta è L’Aquila la città abruzzese con più nuovi casi: sono 36 quelli accertati con i test delle ultime ore. Subito dopo ci sono Avezzano, 24 casi, Montesilvano, 21, e Pescara, 20. I dati relativi alle due città adriatiche, che fino ad ora avevano fatto registrare numeri tutto sommato contenuti, dimostrano quanto il virus stia circolando anche nell’area metropolitana.

Tra le altre località con più casi ci sono Isola del Gran Sasso (15), Celano (9), Teramo (8), Chieti (7), Bellante (6), Città Sant’Angelo (5) e Villalago (5).