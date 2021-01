Covid, focolaio al Cup dell’ospedale di Pescara: code e disagi per gli utenti

PESCARA, 26 gennaio – Focolaio di Covid-19 tra il personale del Cup dell’ospedale di Pescara. Almeno otto gli operatori risultati positivi, tra dipendenti della Asl e lavoratori della ditta esterna che si occupa dei servizi. Sono scattate tutte le misure previste dai protocolli, a partire dall’esecuzione dei tamponi sugli altri dipendenti e dalla sanificazione dei locali. Gli uffici al momento non sono in grado di lavorare a pieno regime. Le attività hanno subito rallentamenti e si sono registrati disagi per gli utenti e code. La Asl è al lavoro per riorganizzare i servizi e posticipare le attività rinviabili.