Covid, focolaio alla Rossetti di Pescara: scuola chiusa e oltre 600 persone in quarantena

PESCARA, 21 ottobre – Chiusa per 14 giorni a Pescara, a causa di un cluster di Covid-19, la scuola media “Rossetti”: un insegnante e almeno nove studenti che frequentano classi diverse sono risultati positivi. Sono in corso ulteriori tamponi e i numeri potrebbero salire. Nella struttura, in via Raffaello, ci sono 28 classi; oltre alle medie, nel plesso sono ospitate tre quinte elementari dell’Istituto comprensivo 5. Più di 600, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, le persone che dovranno rimanere in isolamento fiduciario.

La Asl di Pescara, che poco fa ha disposto la chiusura dell’istituto, è al lavoro sull’indagine epidemiologica. L’intenzione è di sottoporre a tampone tutti gli studenti della scuola, circa 540, oltre agli insegnanti e al personale dell’istituto.

“Tutto è partito da un caso – dice l’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli – e poi il contagio si è esteso a macchia d’olio. La speranza è che il focolaio non si estenda ulteriormente. Invito tutti a mantenere la calma e a non farsi prendere dal panico. In questo momento è fondamentale rispettare le regole: mascherine, distanziamento sociale e lavaggio delle mani”.