Covid, focolaio in casa di riposo a San Valentino in A.C.: 32 positivi su 37 persone

SAN VALENTINO IN A.C., 15 febbraio – Focolaio di Covid-19 in una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Trentadue in tutto i positivi: si tratta di 25 dei 30 ospiti e di tutti e sette gli operatori. Due, al momento, i pazienti ricoverati in ospedale, tutti gli altri sono assistiti sul posto. Nel complesso sul territorio comunale si registrano 48 casi di Covid-19. Il sindaco, Antonio D’Angelo, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per gestire l’emergenza.