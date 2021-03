Covid, i cittadini denunciano party all’aperto: giovanissimi multati dai Carabinieri nel Chietino

ORTONA, 8 marzo – Danno vita ad un party all’aperto, assembrati tra loro e senza mascherina, ma i cittadini segnalano l’accaduto ai Carabinieri: all’arrivo, in un comune dell’entroterra chietino, dei militari della Stazione di Ortona si scatena il classico fuggi fuggi generale dei partecipanti, molti dei quali minorenni. A seguito di un’altra richiesta di intervento dei residenti di alcuni giorni fa, una pattuglia dei carabinieri era già in zona ed è intervenuta fermando la maggior parte degli adolescenti, i quali avevano nuovamente dato vita ad una sorta di party all’aperto con vino in abbondanza. Tutti sono stati identificati e, convocati in caserma, sono stati sanzionati per l’a assembramento e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.