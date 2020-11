Covid, in Abruzzo 11 decessi e 532 nuovi casi: 77 pazienti in rianimazione, mai così tanti

PESCARA, 28 novembre – Sono 532 in Abruzzo i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall’analisi di 4.410 tamponi: è risultato positivo il 12,06% dei campioni. Il dato è in linea con la media degli ultimi giorni: venerdì 510 nuovi casi (positivo il 12,16% dei tamponi), giovedì 570 (11,41%), mercoledì 623 (13,30%), martedì 536 (11,49%). Si registrano undici decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 879. Si registra un lieve calo del dato complessivo sui ricoveri, ma aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva.

I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 99 anni. Dei nuovi casi, 241 riguardano la provincia di Teramo, 120 quella dell’Aquila, 91 il Pescarese e 50 il Chietino, mentre per trenta pazienti sono in corso verifiche sulla provenienza.

Tra le località con più nuovi casi, in testa, ancora una volta, c’è Pescara, con 34 contagi recenti. Seguono Giulianova (31), Tortoreto (31) e L’Aquila (28). A Teramo i nuoci casi sono 23 e a Montesilvano 21.

77 PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA, MAI COSI’ TANTI

L’Abruzzo raggiunge il record di terapie intensive: sono 77 i pazienti ricoverati in rianimazione. Non erano mai stati così tanti. Fino ad oggi il record risaliva allo scorso 3 aprile, giorno peggiore dell’emergenza primaverile, quando i pazienti in rianimazione erano 76. Solo lo scorso 20 novembre si è arrivati a sfiorare quel valore, con 75 unità.

Con i dati odierni, nonostante un calo complessivo del numero dei ricoveri, che passano da 763 a 757 (-6), le terapie intensive salgono dalle 74 di ieri alle 77 di oggi. In particolare, gli attualmente positivi sono 201 in più ed arrivano a quota 17.762: 680 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva e 77 (+3) in terapia intensiva.

Sono 169 i posti letto di terapia intensiva a disposizione delle quattro Asl. Ai 94 esistenti già prima dell’emergenza, si sono aggiunti i 66 previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera Covid-19 ed altri nove predisposti nei giorni scorsi. Al momento, del totale dei posti di rianimazione disponibili – senza considerare i 29 presenti tra l’Ematologia di Pescara e le cliniche private convenzionate, pure a disposizione in caso di assoluta emergenza – è occupato il 43,79% delle unità, a fronte di una soglia di allarme pari al 30%.

Tutti gli altri positivi, 17.005 persone (+207), sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono complessivamente 8.415 (+318).