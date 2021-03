Covid, in Abruzzo 11 morti e altri 320 casi: nuovo record di ricoveri in terapia intensiva

PESCARA, 13 marzo – Sono 320 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 5.114 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,26% dei campioni. Undici i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.894. Prosegue l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che raggiungono un nuovo record: 94 i pazienti in rianimazione, mai erano stati così tanti. Altissimo il dato dei guariti, che sono 1.212. Di conseguenza scende il numero degli attualmente positivi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 94 anni. La località con più nuovi casi è Pescara (26), seguita da Lanciano (23). Dieci i casi a Chieti. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nel Chietino (103), seguito dal Teramano (72), dal Pescarese (69) e dall’Aquilano (64).

Gli attualmente positivi al virus sono 11.916 (-994 rispetto a ieri): 649 pazienti (-3) sono ricoverati in area medica e 94 (+2) sono ricoverati in terapia intensiva (+2). Al momento il tasso di occupazione dei posti letto è del 44% per le terapie intensive, a fronte di una soglia di allarme del 30%, e del 43% per l’area non critica, rispetto ad un valore limite del 40%. Gli altri 11.893 attualmente positivi (-273) sono in isolamento domiciliare.