Covid: in Abruzzo 128 nuovi casi e due decessi

PESCARA, 22 maggio – (ANSA) – PESCARA, 22 MAG – Sono 128 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.154 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4% dei tamponi. Nel totale odierno sono compresi 45 casi della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila risalenti al periodo 15-18 maggio e non inseriti in precedenza per un disservizio informatico.

I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 77 anni. Del totale, 99 casi riguardano l’Aquilano, 18 il Teramano, 10 il Chietino e 2 il Pescarese. Due i decessi recenti. Gli attualmente positivi sono 5.901 (+71): 179 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (-3) e 17 sono in terapia intensiva (+2), mentre gli altri 5.705 sono in isolamento domiciliare (+72). I guariti sono 65254 (+56).