Covid, in Abruzzo 156 nuovi casi e 9 morti: aumentano i ricoveri, scende il tasso di positività

PESCARA, 19 dicembre – Sono 156 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.989 tamponi: è risultato positivo il 3,91% dei campioni. Per vedere percentuali tanto basse bisogna tornare indietro all’inizio di ottobre. Nove i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.120. Nonostante i dati in calo, dopo giorni in rapida riduzione si registra un lieve aumento dei ricoveri, che passano dai 601 di ieri ai 608 di oggi (+7).

I nuovi positivi hanno età compresa tra due e 95 anni. La località con più nuovi casi è ancora una volta Pescara (+17), seguita da Teramo +11). A livello territoriale, l’incremento più consistente è nel Chietino (+52), seguito dal Pescarese (+39), dal Teramano (+38) e dall’Aquilano (+52). Dei nove decessi, due sono avvenuti nei giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalla Asl competente.

Gli attualmente positivi al virus sono 235 in meno e scendono a quota 12.940: 565 pazienti (+6) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 43 (+1) sono in terapia intensiva. Gli altri 12.332 (-242) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 380 in più, per un totale di 19.195 persone.