Covid, in Abruzzo solo 19 nuovi casi ma pochi tamponi. Aumentano i ricoveri, 4 i morti

PESCARA, 5 aprile – Solo 19 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Ma sono emersi da un numero basso di tamponi: 327. E’ risultato positivo il 5,81% dei campioni. Più significativi i dati di ieri: 438 nuovi casi, emersi da 4.999 tamponi (tasso positività 8,76%). Sette i decessi recenti, quattro oggi e tre ieri: il bilancio delle vittime sale a 2.173. In aumento i ricoveri, che passano dai 654 di ieri ai 666 di oggi.

La situazione peggiora rapidamente nell’Aquilano (ieri 191 nuovi casi, oggi 12), dove l’incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti torna a superare quota 210, a fronte di una soglia di allarme di 250. Nel Pescarese i nuovi casi sono stati cinque oggi e 53 ieri, nel Teramano due oggi e 96 ieri, nel Chietino zero oggi e 88 ieri.

Gli attualmente positivi sono 10.716 (-12): 596 persone sono ricoverate in area medica (+11) e 70 in terapia intensiva (+1). Ieri la variazione era stata pari a +12 per l’area non critica e a -2 per le rianimazioni. Il tasso di occupazione dei posti letto di area medica torna al 40%, valore considerato soglia di allarme. Quello relativo alle terapie intensive, 32,5%, resta al di sopra del valore limite del 30%. Gli altri 10.050 attualmente positivi (-24 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 53.724 (+27 oggi e +6 ieri).