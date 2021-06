Covid, in Abruzzo 2 decessi e 35 nuovi casi: i ricoveri scendono rapidamente

PESCARA, 19 giugno – Sono 35 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.243 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,56% dei campioni. Scendono rapidamente i ricoveri, che passano dai 53 di ieri ai 43 di oggi, valore simile a quello della fine dell’estate 2020. Si registrano due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.509.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 82 anni. L’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (+24). Numeri più bassi per il Teramano (6), per la provincia di Chieti (2) e per il Pescarese (1).

Gli attualmente positivi sono 1.256 (-21): 42 pazienti sono ricoverati in ospedale area medica (-10) e uno (dato invariato) è in terapia intensiva, mentre gli altri 1.212 sono in isolamento domiciliare (-12). I guariti sono 70.836 (+50).