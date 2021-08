Covid, in Abruzzo 2 morti e altri 95 casi: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

PESCARA, 13 agosto – Sono 95 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.062 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,61% dei campioni. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale così a 53. In aumento le terapie intensive, che passano da una a tre, valore registrato l’ultima volta due mesi fa. Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 2% per le rianimazioni e resta al 4% per l’area non critica. Si registrano due decessi recenti (il dato più alto dallo scorso 23 giugno): il bilancio delle vittime sale a 2.518. Tanti i guariti delle ultime ore.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 1.934 (-11): 48 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 3 (+2 con 2 nuovi ingressi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.883 (-10) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 72.904 (+103). Eseguiti anche 3.659 test antigenici.

Dei 77.356 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 19.548 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 19.938 in provincia di Chieti (+25), 18.904 in provincia di Pescara (+11), 18.221 in provincia di Teramo (+40) e 621 fuori regione (-1), mentre per 124 (+6) sono in corso verifiche sulla provenienza.