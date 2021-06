Covid, in Abruzzo 20 nuovi casi e nessun decesso: l’incidenza dei contagi scende a 11

PESCARA, 26 giugno – Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.616 tamponi molecolari: è risultato positivo lo 0,76% dei campioni. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 29 di ieri ai 26 di oggi. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime resta fermo a 2.512.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 13 e 86 anni. L’incremento più consistente si registra nel Teramano (8), seguito dall’Aquilano (6). Poi ci sono il Chietino e il Pescarese (3).

Gli attualmente positivi scendono a quota 1.007 (-18): 25 pazienti sono ricoverati in area medica (-3) e uno è ricoverato in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 981 sono in isolamento domiciliare (-15). I guariti sono 71.213 (+38).

L’incidenza dei contagi per centomila abitanti a livello regionale scende a 11 (per la zona bianca deve essere inferiore a 50). A livello provinciale, la situazione migliore è quella del Pescarese (4), in crescita negli ultimi giorni. Poi c’è il Chietino, con un’incidenza pari a 10. Segue il Teramano, 16, in peggioramento. Chiude la provincia dell’Aquila, che con 17 registra l’incidenza più bassa dall’inizio dell’anno.