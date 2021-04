Covid, in Abruzzo 225 nuovi casi e altri 15 morti: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

PESCARA, 3 aprile – Sono 225 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.529 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,97% dei campioni. Si registrano altri 15 decessi, che fanno salire a 2.166 il bilancio delle vittime. Sostanzialmente invariato il dato complessivo sui ricoveri, che passano dai 645 di ieri ai 644 di oggi, ma tornano ad aumentare quelli in terapia intensiva, con il tasso di occupazione dei posti letto che è ancora oltre la soglia di allarme.

Le località con più nuovi casi sono Avezzano (19) e Vasto (16); 15 i casi all’Aquila e 11 a Pescara. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (89), seguito dal Chietino (60), dal Teramano (46) e dal Pescarese (30).

Continua a scendere in Abruzzo l’incidenza settimanale per centomila abitanti: al momento è pari a 145, a fronte di una soglia di allarme fissata a 250. La situazione migliore si registra nel Pescarese, con un’incidenza pari a 83, in rapida discesa. Poi ci sono il Chietino (154), il Teramano (157) e l’Aquilano (190).

Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41): 573 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 71 in terapia intensiva (+3). Al momento solo per le terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è superiore alla soglia di allarme del 30%: il dato è pari al 33%. Gli altri 9.655 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-40). I guariti sono 53.691 (+251). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.974 test antigenici.