Covid, in Abruzzo 226 nuovi casi e cinque morti. Scendono ancora i ricoveri

PESCARA, 1 maggio – Oggi in Abruzzo si registrano 226 nuovi positivi al Covid-19. Hanno età compresa tra 2 e 94 anni. Sono 68 nell’Aquilano, 80 nel Chietino, 7 nel Pescarese 71 nel Teramano. Cinque i decessi.

Sono stati eseguiti 4775 tamponi molecolari e 3115 test antigenici. I guariti sono 60457 (+25). Gli attualmente positivi, invece, sono 8579 (+196): 348 pazienti sono ricoverati in area medica (-26)e 32 in terapia intensiva (-4). Gli altri 8519 sono in isolamento domiciliare (+226).