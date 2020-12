Covid, in Abruzzo 277 nuovi casi e 12 morti: i guariti superano gli attualmente positivi

PESCARA, 12 dicembre – Gli attualmente positivi al Covid-19, in Abruzzo, tornano al di sotto dei guariti: con i dati delle ultime ore, le guarigioni salgono a 15.567, mentre i casi attivi scendono a 15.144. I nuovi casi sono 277. Sono emersi dall’analisi di 4.859 tamponi: è risultato positivo il 5,7% dei campioni, percentuale più bassa da oltre un mese. Dodici i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.027.

Dei nuovi positivi, il più giovane ha 2 anni e il più anziano 98. La località con più nuovi casi è Pescara (29), seguita da Teramo (24). A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (78), poi ci sono il Pescarese (74), il Teramano (66) e il Chietino (54).

Gli attualmente positivi sono 355 in meno. Delle 15.144 persone al momento malate, sono 695 (-18) quelle ospedalizzate. In particolare, 631 pazienti (-16) sono ricoverati in terapia non intensiva e 64 (-2) sono in terapia intensiva. Al momento è occupato il 36,99% dei 173 posti letto di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl. Tutti gli altri pazienti, 14.449 persone (-337), sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 620 in più.