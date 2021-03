Covid, in Abruzzo 370 nuovi casi e altri 35 morti: il bilancio delle vittime supera quota 2mila

PESCARA, 20 marzo – Sono 370 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato è in linea con il trend in lenta e graduale discesa che si registra negli ultimi giorni. I casi emersi dall’analisi di 4.860 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,61% dei campioni. Scendono lievemente i ricoveri, con le terapie intensive che, pur restando su valori altissimi, tornano ai livelli più bassi delle ultime settimane. Pesantissimo il dato sui decessi: 35 quelli segnalati nelle ultime 24 ore, è il secondo incremento più alto mai registrato in un giorno.

LE LOCALITA’

La località con più nuovi casi è Chieti (25), seguita da Vasto (18), Pescara (17) e Lanciano (17). A livello provinciale l’incremento più consistente si registra nel Chietino (163), seguito dall’Aquilano (73), dal Pescarese (65) e dal Teramano (64).

RICOVERI IN CALO, MA OLTRE LE SOGLIE DI ALLARME

Gli attualmente positivi sono 10.873 (-90): 668 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 83 sono in terapia intensiva (-5). Il tasso di occupazione dei posti letto è del 38,6% per le terapie intensive e del 44,7% per l’area non critica. Entrambi i valori, nonostante la lieve flessione, sono al di sopra delle soglie di allarme, rispettivamente del 30 e del 40%. Gli altri 10.122 attualmente positivi (-81) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 49.292 (+424). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.458 test antigenici.

SUPERATE LE 2MILA VITTIME

Sono 35 i decessi legati al Covid-19 segnalati nelle ultime ore. Insieme ad un dato analogo di novembre, è il secondo incremento più consistente registrato in un solo giorno dopo il record di 37 dello scorso 11 marzo. Il bilancio delle vittime supera così quota duemila: 2.007 i decessi complessivamente registrati in Abruzzo.

Del totale regionale, 1.524 morti – cioè il 76% – riguardano la seconda e la terza ondata. Dall’inizio dell’anno i decessi sono 799; 113 considerando solo gli ultimi sette giorni. Dei 35 decessi segnalati oggi, 24 sono relativi ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl competenti.