Covid, in Abruzzo 375 nuovi casi: è ancora record di contagi e di tamponi

PESCARA, 24 ottobre – Ancora record di nuovi casi di coronavirus in Abruzzo: sono 375 quelli accertati nelle ultime ore. Mai ne erano stati registrati così tanti in un solo giorno. Fino ad oggi il dato più alto era quello del 22 ottobre (306 nuovi positivi). Altro record riguarda i tamponi. Nelle ultime ore ne sono stati eseguiti ben 3.862, dato più alto di sempre. E’ risultato positivo il 9,7% dei campioni analizzati.

Del totale odierno, 156 nuovi casi fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 116 a quella di Teramo, 43 al Pescarese, 35 al Chietino e uno a un paziente residente fuori regione, mentre per 24 sono in corso accertamenti sulla provenienza. I nuovi positivi – 138 dei quali riferiti a tracciamenti di focolai già noti – hanno età compresa tra cinque mesi e 100 anni.

Gli attualmente positivi al virus sono 213 più di ieri ed arrivano a quota 3.742: in ospedale sono ricoverati 246 pazienti, 18 dei quali in terapia intensiva (+2). Gli altri 3.496 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Balzo dei guariti: nelle ultime ore se ne contano 162 in più, per un totale di 3.455.