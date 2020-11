Covid, in Abruzzo 423 nuovi casi e record di ricoveri. Dodici i morti: c’è anche un 46enne

PESCARA, 7 novembre – Sono 423 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.274 tamponi: è risultato positivo il 12,92% dei campioni analizzati. Si registrano 12 decessi: il bilancio delle vittime sale a 596. Alcune dei decessi sono avvenuti nei giorni scorsi e sono stati inseriti nei sistemi solo nelle ultime ore, ma si tratta comunque dell’incremento più consistente di vittime in un solo giorno registrato nella seconda ondata.

Dei nuovi casi, il più giovane ha 10 mesi, il più anziano 94 anni. I decessi recenti riguardano pazienti di età compresa tra 46 e 91 anni: sette erano residenti nella provincia dell’Aquila, tre nel Teramano e due nel Chietino. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza ad oggi arriva a quota 13.937.

L’Abruzzo segna anche un record di ricoveri. I numeri di questi giorni superano quelli registrati nella prima fase della pandemia, quando però non c’era ancora il Covid Hospital di Pescara, che dispone di oltre cento posti letto. Sono in tutto 527 (+17 rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale. Erano 413 una settimana fa e 263 due settimane fa: nel giro di 15 giorni il dato è raddoppiato. Gli attualmente positivi al virus, d’altronde, aumentano rapidamente. Oggi sono 8.896 (+315 rispetto a ieri).

In particolare, del totale dei pazienti ricoverati in ospedale, 484 (+16) sono in terapia non intensiva e 43 (+1) in terapia intensiva. Gli altri 8.369 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 4.445 (+105).

E’ ancora una volta L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi: sono 37. Al secondo posto, con 27 contagi recenti, c’è Pescara. L’area metropolitana, però, sale a 59 se si considerano anche Montesilvano (+21) e Spoltore (+11). Tra i comuni con più di 20 casi recenti c’è anche Sulmona (22).

A livello provinciale, in testa per numero di contagi recenti c’è l’Aquilano (+138), seguito dalla provincia di Teramo (+103), dal Chietino (+92) e dal Pescarese (+75). Ci sono poi 24 pazienti residenti fuori regione o su cui sono in corso accertamenti sulla provenienza.