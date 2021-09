Covid, in Abruzzo 60 nuovi casi: il tasso di occupazione delle intensive scende al 3%

PESCARA, 18 settembre – Sono 60 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.514 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,39% dei campioni. La variazione dei contagi degli ultimi sette giorni rispetto ad una settimana fa è pari al -16%. Scende, infatti, l’incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti, che arriva a 41 (soglia limite 50). Il tasso di occupazione dei posti letto scende al 3% per le terapie intensive e resta al 6% per l’area medica, lontano dalle soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 85 anni. Gli attualmente positivi sono 2.061 (+12): 76 pazienti sono ricoverati in area medica (+4) e sei in terapia intensiva (-1), mentre gli altri 1.979 sono in isolamento domiciliare (+9). Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.535.

Dei nuovi positivi, 14 sono residenti in provincia dell’Aquila, nove in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 25 in provincia di Teramo.