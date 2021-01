Covid, in Abruzzo altri 107 casi e 8 morti: rapido aumento ricoveri, tasso di positività all’8,2%

PESCARA, 18 gennaio – Sono 107 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. Il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti è pari all’8,25%. Si registrano otto decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.333. Nonostante una riduzione degli attualmente positivi, aumentano in modo significativo i ricoveri, che passano dai 481 di ieri ai 497 di oggi. Si tratta dell’incremento più consistente delle ultime due settimane.

I tamponi eseguiti nelle ultime ore e da cui sono emersi i nuovi casi sono circa 1.300, ma nel bollettino ufficiale viene segnalato un incremento complessivo di 6.522 test, frutto di un riallineamento dei dati dal primo gennaio ad oggi. Eseguiti, inoltre, 7.196 test antigenici (+5406 rispetto a ieri). Il dato dei tamponi molecolari e dei test antigenici, fa sapere l’assessorato regionale alla Sanità, viene esposto separatamente e non in forma aggregata.

Dei nuovi positivi il più giovane ha due anni e il più anziano 95. Quelli con meno di 19 anni sono dieci: 4 in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo. Gli otto decessi, due dei quali avvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 40 e 97 anni: tre in provincia di Chieti, quattro in provincia di Teramo e uno in provincia di Pescara.

Gli attualmente positivi sono 170 in meno e scendono a quota 11.382: 454 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 43 (+5, con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.885 (-186) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 269 in più, per un totale di 26.707 persone.

Dei 39.422 casi complessivamente registrati in Abruzzo, 11.757 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 8.673 in provincia di Chieti (+41), 8.090 in provincia di Pescara (+17), 10.389 in provincia di Teramo (+30), 339 fuori regione (+3) e 174 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.