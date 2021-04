Covid, in Abruzzo altri 14 morti e 180 nuovi casi: continuano a scendere i ricoveri

PESCARA, 17 aprile – Sono 180 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.858 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,71% dei campioni. Si registrano 14 decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.329. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 582 di ieri ai 569 di oggi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 96 anni. Il maggior incremento riguarda la provincia dell’Aquila (59). Seguono il Chietino (54), il Teramano (43) e il Pescarese (22). Dei 14 decessi, sei sono risalenti ai giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl competenti.

Gli attualmente positivi sono 9.871 (-25): 515 pazienti sono ricoverati in area medica (-10) e 54 sono in terapia intensiva (-3). Il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 34,4% per l’area non critica e al 25,1% per le rianimazioni; entrambi i parametri sono al di sotto delle soglie di allarme, rispettivamente del 40 e del 30%. Gli altri 9.302 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-12). I guariti delle ultime ore sono 189: il totale sale a 56.926.