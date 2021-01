Covid, in Abruzzo altri 196 contagi e 6 morti. Il tasso di positività scende al 5,44%

PESCARA, 16 gennaio – Sono 196 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.605 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,44% dei campioni, percentuale in calo rispetto alla media dei giorni scorsi. Si registrano sei decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.317. Aumentano gli attualmente positivi, ma i ricoveri restano invariati.

Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno e il più anziano 96. A livello territoriale l’incremento più consistente si registra nel Chietino (+81), seguito dal Teramano (+49), dal Pescarese (+40) e dall’Aquilano (+20). A questi dati si aggiungono sei persone residenti fuori regioni o la cui provenienza è in corso di accertamento.

Gli attualmente positivi sono 39 in più e salgono a quota 11.286. Gli ospedalizzati restano invariati a 484: 443 pazienti (invariato) sono ricoverati in area medica e 41 (invariato) sono in terapia intensiva. Al momento sono occupati il 21,7% dei 189 posti letto di terapia intensiva disponibili e il 29,7% dei 1.491 di area medica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30 e del 40%. Gli altri positivi, 10.802 persone (+39), sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 151 in più, per un totale di 26.427 persone.