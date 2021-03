Covid, in Abruzzo altri 25 morti e 442 nuovi casi: dati peggiorano anche all’Aquila e Teramo

PESCARA, 6 marzo – Altri 25 decessi legati al Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di uno degli incrementi più consistenti di sempre, insieme a quello di 27 registrato giovedì. Del totale odierno, sei decessi sono relativi ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. Il bilancio delle vittime sale a 1.791. I nuovi casi accertati nelle ultime ore sono 442. Sono emersi dall’analisi di 5.458 tamponi molecolari: è risultato positivo l’8,1% dei campioni. Dopo settimane di costante crescita, si registra un calo dei ricoveri, che passano dai 744 di ieri ai 717 di oggi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 98 anni. Le località con più nuovi casi sono Montesilvano (27), Pescara (26), Roseto degli Abruzzi (26) e Francavilla al Mare (22). Diciannove i casi a L’Aquila, 16 a Chieti e altrettanti a Teramo. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nel Chietino (+140), seguito dal Pescarese (+112), dall’Aquilano (+95) e dal Teramano (+93).

Gli attualmente positivi sono 13.107 (-9): 631 pazienti sono ricoverati in area medica (-26) e 86 in terapia intensiva (-1). Gli altri 12.390 (+18) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 42.046 (+425). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.848 test antigenici.