Covid, in Abruzzo altri due morti e 348 nuovi casi: aumentano i ricoveri

PESCARA, 27 marzo – Sono 348 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.750 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,33% dei campioni. Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.074. Aumentano i ricoveri, che passano dai 700 di ieri ai 706 di oggi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 6 mesi e 101 anni. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nel Chietino (109), seguito dal Teramano (98), dall’Aquilano (95) e dal Pescarese (39). Continua a peggiorare la situazione nella provincia dell’Aquila, dove l’incidenza settimanale arriva a 230, a fronte di una soglia di allarme di 250. Migliora, invece, il dato della provincia di Pescara, che con 126 registra il valore più basso degli ultimi mesi.

Gli attualmente positivi sono 10.413 (-37): 623 pazienti sono ricoverati in area medica (+8) e 83 sono in terapia intensiva (-2), mentre gli altri 9.707 (-43) sono in isolamento domiciliare. Il tasso di occupazione dei posti letto resta oltre le soglie di allarme sia per le rianimazioni sia per l’area non critica. I guariti delle ultime ore sono 383.