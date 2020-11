Covid, in Abruzzo altri due morti e 541 nuovi casi: positivo oltre il 20% dei tamponi analizzati

PESCARA, 12 novembre – Sono 541 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.636 tamponi, numero più basso di test rispetto a quelli dei giorni scorsi: è risultato positivo il 20,52% dei campioni analizzati. Si tratta della percentuale più alta delle ultime settimane. Dei nuovi casi, 321, cioè il 59,33%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il totale regionale dall’inizio dell’emergenza sale a 17.091. I casi attivi superano quota 11mila.

Dei nuovi positivi, il più giovane ha un mese e il più anziano ha 98 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 62: 24 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Teramo. Tra le località con più nuovi casi vi sono L’Aquila (80), Teramo (45), Castellalto (34), Pescara (32) e Montesilvano (25). I due decessi riguardano un 78enne della provincia di Teramo e un 58enne della provincia di Pescara.

Gli attualmente positivi sono 11.416 (+466 rispetto a ieri). Del totale, 547 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 52 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.817 (+464) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 5.0290 (+73).

Del totale dei casi positivi, 5.237 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+173 rispetto a ieri), 3.284 in provincia di Chieti (+57), 3.744 in provincia di Pescara (+112), 4.486 in provincia di Teramo (+187), 171 fuori regione (+11) e 169 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.