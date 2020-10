Covid, in Abruzzo ancora 8 morti e 450 casi su 3.900 tamponi: oltre 6mila le persone in cura

PESCARA, 31 ottobre – Sono 450 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.887 tamponi: è risultato positivo l’11,58% dei campioni analizzati. Si registrano otto decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 550. Gli attualmente positivi superano quota seimila.

Del totale dei nuovi positivi – i pazienti hanno età compresa tra i nove mesi e i 96 anni – 171 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 137 in provincia di Teramo, 93 nel Chietino e 59 nel Pescarese (il totale risulta superiore di 10 unità per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite).

Superano quota seimila, con gli ultimi dati, gli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo. Con 450 nuovi casi, al netto dei decessi e delle guarigioni, sono 407 in più e arrivano a 6.203. Aumentano i ricoveri, che sono complessivamente 400 (+18). In particolare, 371 pazienti (+16) sono in terapia non intensiva e 29 (+2) in terapia intensiva. Tutti gli altri, 5.803 persone (+389) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.799 (+35).