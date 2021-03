Covid: in Abruzzo non è mai arrivato il lotto di AstraZeneca “sospeso”

PESCARA, 14 marzo – Il lotto ABV5811 del vaccino AstraZeneca, la cui somministrazione è stata sospesa in Piemonte a seguito di un decesso, in Abruzzo “non c’è e non c’è mai stato”.

Lo afferma il dipartimento regionale Sanità.

Gli uffici sottolineano quindi che “la vaccinazione prosegue secondo le indicazioni regionali e ministeriali” e che fino ad ora “il servizio di farmacovigilanza non ha registrato reazioni avverse al vaccino AstraZeneca fatte salve le forme parainfluenzali che si sono verificate spesso”.