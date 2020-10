Covid, in Abruzzo sfondata quota 5mila casi attivi: quasi il 500% in più in un mese

PESCARA, 28 ottobre – Gli attualmente positivi al coronavirus, in Abruzzo, sfondano quota cinquemila: mai si erano registrati dati tanto elevati. Con 434 nuovi casi accertati nelle ultime ore, al netto delle guarigioni e dei decessi, si contano 420 pazienti in più rispetto a ieri. Il totale sale così a 5.029. Una settimana fa era 3.091, cioè duemila in meno, e un mese fa era 857. L’incremento, in 30 giorni, è stato del 487% circa, un dato che dà la misura di quanto il virus stia circolando rapidamente. Di conseguenza aumentano i ricoveri e le terapie intensive.

Delle persone al momento positive, 306 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 26 (+4) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.697 (+394) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 12 in più, per un totale di 3.630.

Sono 434 i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.980 tamponi: è risultato positivo il 10,9% dei campioni analizzati. Ancora una volta è record di contagi e di tamponi in 24 ore. Oltre novemila i casi complessivi dall’inizio dell’emergenza ad oggi, la maggior parte dei quali riguardanti la seconda ondata.

E’ ancora una volta L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono 68 i contagi recenti, sul totale dei 434 accertati oggi in Abruzzo. Segue Isola del Gran Sasso, con 58 nuovi casi. Poi, con dati di gran lunga inferiori, ci sono Pescara (22), Teramo (21) e Avezzano (17).

Con i dati odierni, salgono a 693 i casi registrati all’Aquila dal primo aprile ad oggi. Al secondo posto c’è Avezzano (315). La situazione peggiore, nelle ultime settimane, si registra proprio nell’Aquilano, dove gli ospedali sono sotto pressione. Al terzo posto c’è Pescara, con 273 casi registrati dall’inizio del mese. Segue Teramo, con 204 contagi. A Chieti i contagi accertati ad ottobre sono 126.