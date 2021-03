Covid, in Abruzzo verso riapertura scuole dal 15 marzo. Marsilio: “Aumenta pressione sugli ospedali”

PESCARA, 5 marzo – In Abruzzo entro la prossima settimana sarà completata la vaccinazione del personale scolastico. In previsione del completamento della vaccinazione, che contribuirà a elevarne il grado di sicurezza, la riapertura delle scuole primarie e secondarie è prevista per lunedì 15 marzo (ad eccezione dei territori con incidenza superiore a 250/100.000 positivi settimanali). Lo fa sapere, in una nota, lo staff del presidente della Regione, Marco Marsilio. Il governatore ha di nuovo sollecitato il ministro Speranza e il nuovo Commissario Figliuolo ad autorizzare la vaccinazione degli studenti maggiorenni.

MARSILIO: “RT SCENDE, MA AUMENTA LA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI”

“L’Abruzzo registra un robusto arretramento dell’indice Rt, che da 1,13 scende a 0,96. Tuttavia, la pressione ospedaliera non solo non diminuisce, ma registra nuovi record negativi delle occupazioni dei posti letto. Per questa ragione la classificazione del rischio è ‘Alto’, e l’Abruzzo continua a essere classificato in zona ‘arancione’. La diffusa presenza delle varianti, quella inglese in particolare, produce quadri clinici più gravi, che sono alla radice del numero così alto di ricoveri. Per questo, non si può abbassare la guardia”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che si accinge a firmare una nuova ordinanza elaborata a seguito della riunione dell’Unità di Crisi e del conseguente monitoraggio “al quale viene costantemente e dinamicamente sottoposto il territorio regionale”.