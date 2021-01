Covid, la Asl chiude tre scuole di Pescara: scatta la quarantena per oltre 500 persone

PESCARA, 22 gennaio – La Asl di Pescara ha disposto la sospensione, da domani e fino al 5 febbraio, delle attività didattiche in presenza di tre scuole di Pescara in cui si sono registrati casi di Covid-19. Si tratta della primaria “L. Illuminati” di via Regina Elena, della scuola dell’infanzia che si trova nello stesso plesso e della scuola media “Mazzini” di via Regina Margherita. Circa 500, tra alunni e docenti, le persone sottoposte a quarantena.

Le tre scuole fanno tutte parte dell’Istituto Comprensivo 3. Nel caso della “Illuminati”, in una quinta elementare si è generato un focolaio, con almeno sei studenti positivi, cui si aggiungono contagi isolati accertati in altre classi. Mentre alunni e docenti saranno in quarantena, le attività didattiche andranno avanti con modalità a distanza. Chiunque nelle due settimane di chiusura dovesse presentare sintomi è invitato a contattare il pediatra o il medico curante. Il 6 febbraio potrà tornare a scuola solo chi non presenta sintomi.

Procederanno regolarmente in presenza, invece, le attività didattiche del plesso di via Milite Ignoto dello stesso comprensivo.

Più in generale, sono alcune decine le classi in quarantena tra Pescara e provincia, per un totale di diverse centinaia di persone. Si registrano casi nella maggior parte degli istituti.