Covid, la variante Delta arriva in Abruzzo: casi nel Teramano e nel Chietino

TERAMO, 23 giugno – La variante Delta del coronavirus (prima definita “indiana”) arriva in Abruzzo. A seguito del focolaio sviluppatosi qualche giorno fa a Villa Petto di Colledara, la Asl ha eseguito 250 tamponi su tutto il territorio della frazione e di parte della città di Teramo, seguendo il cosiddetto tracciamento dei contatti. Sono risultate positive 11 persone, di cui tre contagiate dalla variante Delta: due a Teramo e una a Colledara. Per una quarta si è in attesa di referto. Con il caso del Chietino dei giorni scorsi, salgono così a quattro in Abruzzo i contagi da variante Delta. Si tratta della stessa variante – più contagiosa ed aggressiva – che in Gran Bretagna ha provocato un’impennata di contagi costringendo le autorità a rimandare di un mese la tanto attesa riapertura totale.

“Torniamo con forza a lanciare un appello alla popolazione perché si vaccini – dichiara il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia – siamo preoccupati per il fatto che molti stiano abbassando la guardia, mentre come è evidente il virus continua a circolare e con nuove varianti. Vaccinarsi è importante per la propria sicurezza e quella degli altri. Sollecitiamo i cittadini a un’ulteriore prova di responsabilità”.

“L’appello – afferma il direttore sanitario Maurizio Brucchi – è anche a completare la vaccinazione, sottoponendosi al richiamo: una sola dose non protegge. Studi recenti indicano che la vaccinazione fornisce una percentuale di copertura significativa anche per questa variante. Chi poi non si è ancora vaccinato e pensa magari di farlo a fine estate commette un errore di valutazione: come si vede il virus continua a circolare con le sue varianti. E’ sempre opportuno fare le vaccinazioni, per tutti i tipi di virus, proprio quando i contagi sono bassi, come in questo momento”.

AGGIORNAMENTO

Sono almeno cinque, al momento, i casi di Covid 19 riconducibili alla variante Delta emersi in Abruzzo. Ai tre segnalati in giornata dalla Asl di Termo e a quello comunicato nei giorni scorsi e registrato nel Chietino, si è aggiunto nel pomeriggio, al termine delle attività di sequenziamento eseguite dall’Istituto Zooprofilattico, un altro caso relativo a un paziente di Vasto.

Nel Teramano all’origine del focolaio, che interessa un gruppo di giovani, ci sarebbe la partecipazione a una festa che si è svolta in un locale della costa.

A occuparsi del sequenziamento dei tamponi risultati positivi sono l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo, che ha individuato i cinque casi in questione, e il laboratorio di Genetica molecolare – test Covid-19 dell’università di Chieti.