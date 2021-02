Covid: l’Abruzzo resta in fascia arancione, ma per l’area Pescara-Chieti sarà prorogata la zona rossa

PESCARA, 26 febbraio – L’Abruzzo resta in zona arancione, ma per le province di Pescara e Chieti, territori in cui – complice la variante inglese – il virus dilaga, si va verso la proroga della zona rossa. L’ordinanza del governatore Marco Marsilio scadrà domenica e in queste ore sono in corso le valutazioni degli esperti. Probabilmente la proroga delle maggiori restrizioni riguarderà le zone, tra le due province, considerate più a rischio sulla base dei dati.