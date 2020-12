Covid, l’Abruzzo torna in zona rossa fino a domenica: sabato i negozi restano chiusi

PESCARA, 11 dicembre – Dal punto di vista epidemiologico, e seguendo le misure in vigore, l’Abruzzo andrà in Area Arancione dal 13 dicembre. La decisione di oggi del Tar regionale sospende l’ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’Area Arancione, e determina il ritorno dell’Abruzzo in Area Rossa fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro Speranza che avrà effetto dal 13 dicembre. I negozi, dunque, domani non potranno aprire e torneranno in vigore tutte le misure previste dalla zona a maggiori restrizioni, tra cui il divieto di ogni spostamento, anche all’interno del territorio comunale, se non per comprovate necessità.

“Pochi minuti dopo la pubblicazione della sentenza del Tar, ho ricevuto la telefonata del ministro Speranza che mi trasmette il testo dell’ordinanza, alla sua firma questa sera, che riconosce l’Abruzzo in zona arancione. A partire da domenica. Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.