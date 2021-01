Covid, Marsilio conferma: “Abruzzo in zona gialla dal 7 gennaio”

PESCARA, 2 gennaio – “L’ordinanza che poneva l’Abruzzo in zona arancione è scaduta lo scorso 27 dicembre e non è stata reiterata, come confermato dai colloqui tra il presidente Marsilio e il ministro Speranza, l’ultimo dei quali avvenuto poco fa. Non c’è ragione di dover valutare altro prima del 7 gennaio quando l’Abruzzo sarà una regione in zona gialla”. Lo afferma in una nota l’ufficio stampa del governatore Marco Marsilio.

L’Abruzzo, dal 7 gennaio, viene sottolineato, sarà in fascia gialla “anche alla luce dei risultati dell’ultimo report del 31 dicembre, che certifica l’Rt migliore d’Italia e un rischio basso”. L’Abruzzo, infatti, con un Rt (erre con ti, il tasso di riproduzione netto della malattia) pari a 0.65, è all’ultimo posto della classifica nazionale, guidata da Basilicata (1.17), Veneto (1.08), Molise (1.05), Calabria (1.07) e Liguria (1).