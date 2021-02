Covid, muore a 53 anni il vicesindaco di Casalincontrada: domani lutto cittadino

CASALINCONTRADA, 10 febbraio – Il vicesindaco di Casalincontrada, Angelo Bonelli, 53 anni, è morto per le complicanze legate al Covid-19. L’amministrazione comunale, sulle proprie pagine social, esprime “profondo dolore”. Il sindaco, Vincenzo Mammarella, con apposita ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per domani, in concomitanza con i funerali di Bonelli.

“Uomo di profonda umanità, sensibilità e intelligenza – ricorda l’amministrazione comunale – ci ha accompagnato sin dal primo giorno nell’amministrazione del nostro comune con professionalità, sincerità e onestà. Lascia un ricordo vivido e un vuoto incolmabile”.

“Il sindaco, gli amministratori, i dipendenti comunali, insieme a tutta la cittadinanza – conclude – si uniscono al dolore dei famigliari esprimendo sincero cordoglio per questa triste circostanza e porgono le più sentite condoglianze”.