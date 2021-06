Covid, ora è ufficiale: l’Abruzzo in zona bianca da lunedì 7 giugno

PESCARA, 4 giugno – Ora è ufficiale: da lunedì 7 giugno l’Abruzzo, insieme a Liguria, Umbria e Veneto, passerà in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza, rende noto il ministero, firmerà a breve una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

Tra i parametri principali per la classificazione delle regioni in zone di rischio a colori c’è l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti: l’Abruzzo presenta un valore pari a 22. Il dato è ormai da settimane inferiore a 50, soglia al di sotto della quale bisogna permanere per avere dati compatibili con la zona bianca. Anche il tasso di occupazione dei posti letto – altro parametro determinante nella classificazione di rischio dei territori – è lontanissimo dai livelli di guardia.

MARSILIO: “RISULTATO IMPORTANTE, MA ANCORA PRUDENZA”

“Oggi il Ministro Speranza firma il decreto con il quale da lunedì l’Abruzzo diventa la quarta Regione in Italia a diventare zona bianca, con tutto quello di positivo che ne consegue”. Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione dell’Unità di Crisi che si è svolta oggi pomeriggio a L’Aquila.

“È un risultato importante, che riconosce l’impegno che la Regione ha messo in campo per combattere la pandemia. Si può dire che il peggio è passato, anche se bisogna continuare a usare tutte le precauzioni del caso. Però si riapre, si riparte in anticipo rispetto al programma nazionale e a tante altre regioni che manifestano ancora un’incidenza peggiore di quella dell’Abruzzo, che è tra le primissime regioni in Italia per numero di vaccinati rispetto alla popolazione residente e per l’utilizzo dei vaccini che ci vengono forniti. Abbiamo iniziato a vaccinare anche i dodicenni, in particolare a Pennapiedimonte, insieme alla vaccinazione massiva dei piccoli centri. Sono segnali positivi e confortanti, che confermano la capacità della Regione ad accelerare il passo per arrivare il più rapidamente possibile all’immunità di gregge. L’appello a tutti i cittadini, che hanno dimostrato grande capacità di resilienza, è a non abbassare la guardia, ma anche a nutrire quel giusto ottimismo necessario a rilanciare l’economia e a ritrovare quella normalità che manca da troppo tempo”, ha concluso il presidente.