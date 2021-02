Covid, ospedale di Pescara di nuovo pieno: pazienti trasferiti. Albani: “Trend in peggioramento”

PESCARA, 4 febbraio – Ancora al completo il Covid Hospital di Pescara – struttura realizzata in tempi record in primavera – a causa dei tanti ricoveri delle ultime ore. I posti letto che si liberano con le dimissioni non sono sufficienti ad accogliere i pazienti che arrivano in pronto soccorso, molti dei quali con insufficienza respiratoria. Solo nelle ultime ore altri sette pazienti sono stati trasferiti all’ospedale dell’Aquila. Trasferimenti erano già stati effettuati nei giorni scorsi.

Nel capoluogo adriatico e in tutta l’area metropolitana i numeri sono in rapida crescita. Solo in città oggi si registrano 115 nuovi casi.

“Più che la fluttuazione di un giorno, sembra si tratti di un trend ormai consolidato – afferma il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force sul coronavirus – e i ricoveri in aumento non fanno che confermare il peggioramento della situazione”.