Covid, peggiorano i dati in Abruzzo: 7 morti, 343 nuovi casi e tasso di positività in crescita

PESCARA, 29 gennaio – In crescita i dati dell’emergenza coronavirus in Abruzzo. Sono 343 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Sono emersi dall’analisi di 3.848 tamponi molecolari: è risultato positivo l’8,91% dei campioni, percentuale più alta da venti giorni. Il dato scende al 6,4% considerando anche i test antigenici (+1.505). Sette i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.453. In lieve calo i ricoveri. La zona più colpita è l’area metropolitana (CLICCA QUI per i dati).

I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 mesi e 95 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 86: 6 in provincia dell’Aquila, 40 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. I sette decessi, due dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 56 e 86 anni: due in provincia di Chieti, una in provincia di Pescara, tre in provincia dell’Aquila e una in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi sono 10.068 (+2 rispetto a ieri): 389 pazienti (-10) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 40 (invariato, al netto di decessi, dimissioni e 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.639 (+12) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 30.538 (+332).